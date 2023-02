Denon lance son amplificateur AVC-A1H avec 15 canaux

Quinze canaux d’amplification délivrant jusqu’à 210 W par canal pour une expérience audio révolutionnaire.

L’amplificateur audio/vidéo Denon AVC-A1H offre une expérience de cinéma hors du commun grâce à un transformateur de puissance massif d’un poids unitaire de 11,5 kg et à deux condensateurs principaux de 33 000 µF alimentant jusqu’à 15 canaux d’amplification de 210 watts chacun.

Amplificateur le plus haut-de-gamme de Denon, il prend en charge à la fois la transmission 8K et la mise à l’échelle 8K des contenus 4K pour un poids de plus de 32 kg. Les passionnés de home-cinéma apprécieront la possibilité de configurer jusqu’à 9.4.6 enceintes, pour s’adapter à toute taille et toute forme de pièce.

Équipé du tout dernier processeur de signal numérique (DSP) 1 GHz à double cœur, l’AVC-A1H prend en charge tous les formats audio 3D et les logiciels de correction acoustique Audyssey MultEQ XT32 et Dirac Live (par mise à niveau optionnelle), et il délivre un son exceptionnel grâce à des convertisseurs de qualité audiophile sur 19 canaux. L’AVC-A1H a été soigneusement conçu et fabriqué avec les meilleurs composants dans les usines Denon, au Japon.

L’AVC-A1H intègre la fonction de streaming musical sans fil HEOS Built-in à partir d’une variété de plateformes. Les utilisateurs peuvent facilement partager du contenu avec des appareils compatibles HEOS, tels que les enceintes Denon Home, dans d’autres pièces de l’habitation.

Denon AVC-A1H, 6999 €