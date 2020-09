Denon DHT-S416 : du streaming audio haute résolution avec Google Chromecast

La dernière barre de son de Denon double la connectivité sans vous ruiner. La DHT-S416 (399 €) est la première barre de son de la société à intégrer Google Chromecast, une révolution pour la marque. Ce qui permet de diffuser de l’audio haute résolution sur Wi-Fi à partir de services tels que Spotify, Tidal, Amazon Music, Google Play Music et YouTube Music. Toujours grâce à Chromecast, Grâce à Chromecast, cette barre est pilotable au sein de l’univers Google Assistant, depuis une autre enceinte dotée de micros, alors que la DHT-S416 n’en intègre pas.

Cette S416 compatible Dolby Digital peut également être associée à d’autres haut-parleurs compatibles Chromecast pour créer une configuration multi-pièces explosive en un clin d’œil, ou connecté à une gamme d’appareils via les méthodes plus traditionnelles de Bluetooth ou de câble optique. Elle n’est pas sans faire penser à la Polk Signa S3, identique en bien des aspects. Il faut dire que les deux marques font partie du même groupe, Sound United.

Un mode « Dialogue Enhancer » renforce les dialogues, en sus de trois modes d’égalisation (film, musique et nuit). Enfin, un mode Pure permet de supprimer tout réglage sonore antérieur. Lorsque vous aurez fini de réfléchir laquelle des options de connectivité et de réglage vous parle le plus, prenez une seconde pour vous pencher sur le design discret et mince de cette S416, qui propose des médiums elliptiques et un tweeter pour les canaux frontaux, un woofer de 13 cm pour le caisson. En ce qui concerne les basses, le caisson sans fil séparé avec un pilote de 5,25 pouces apportera un « coup de fouet ” au niveau du sol.