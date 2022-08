DeLorean s’associe à Cambridge Audio pour le système audio de son Alpha 5

Les fans de voitures électriques et de Retour vers le futur attendent avec impatience la prochaine voiture électrique de DeLorean. L’Alpha 5 sera la première nouvelle voiture de la marque depuis avant le millénaire. Elle reprend le design caractéristique de la DeLorean de façon moderne. Bien que nous ayons eu un aperçu de la voiture qui sortira bientôt, les détails restent rares.

Nous avons quand même une information intéressante sur le son que DeLorean utilisera dans l’Alpha 5. Le constructeur automobile s’associe à la marque audio britannique Cambridge Audio pour l’audio embarqué. Elle produira les haut-parleurs du système audio embarqué de l’Alpha 5. Compte tenu de la réputation de qualité de la marque, nous nous attendons à ce que la nouvelle voiture de DeLorean ait certains des meilleurs haut-parleurs embarqués. Aucune des deux marques n’a donné de détail mais on suppose qu’ils correspondront au look moderne de la voiture.

Au cas où vous l’auriez manqué, l’Alpha 5 sera la prochaine voiture électrique à quatre places de DeLorean. Elle présente les mêmes portes à ailes de mouette que les modèles originaux, mais le design en a été mis à jour pour le marché des voitures électriques. La marque revendique un 0-100 en moins de 3 secondes et une autonomie de plus de 480 km.

DeLorean devrait dévoiler son Alpha 5 le 18 août lors de la Monterey Car Week. La marque se rendra à Pebble Beach pour en dire plus sur la voiture. Nous ne nous attendons pas à ce que l’Alpha 5 soit disponible avant 2023, au plus tôt. Si seulement il y avait une machine à voyager dans le temps…