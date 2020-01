Dell Concept UFO, une Nintendo Switch pour jeux PC

Dommage que ce ne soit qu’un prototype… Dans le monde de la technologie, « emprunter » les meilleures idées de marques rivales est aussi normal que de nommer hardiment de nouveaux produits d’après les noms des dieux grecs. Et comment nous souhaitons que chaque entreprise de jeux vidéo arrache effrontément la Nintendo Switch à Nintendo.

Ce qui nous amène bien sûr à Dell et son Alienware Concept UFO, un prototype sauvage. L’unité principale dispose d’un écran 8 pouces 1900x1200p avec des contrôleurs détachables de chaque côté. Vous pouvez l’utiliser comme ordinateur de poche ou retirer les contrôleurs et retourner une béquille sur la partie écran. Cela vous semble familier ? Si vous voulez jouer sur grand écran, connectez simplement le Concept UFO à un moniteur externe via USB-C et jouez avec un clavier et une souris comme vous le feriez avec un PC gamins normal. Étant donné qu’il n’y a aucune garantie que cette chose existera jamais, il n’est pas surprenant qu’Alienware n’ait rien dit sur ses caractéristiques, mais cet engin fonctionne sous Windows 10 et peut accéder à l’ensemble de votre bibliothèque PC.