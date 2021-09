Defunc Home, un système multi-room puissant, flexible et design

Avec le lancement de Defunc Home sur le marché du multi-room, l’objectif est d’offrir aux consommateurs et aux détaillants une enceinte qui respecte à 100% la philosophie originale de Defunc – une combinaison sans compromis de design et de fonctionnalité à un prix attractifs.

Pour garantir la meilleure qualité sonore possible, Defunc a collaboré avec Henrik Isaksson, un expert de premier plan ayant 30 ans d’expérience dans le domaine de l’acoustique, spécialisé dans la conception de haut-parleurs et de casques ainsi que dans la technologie de mesure acoustique.

“Être connecté et avoir accès à un son de qualité à portée de main est bien entendu un incontournable pour le consommateur, mais son intégration dans son environnement l’est tout autant, surtout pour nous, Scandinaves, explique Johan Wahlbäck, PDG et fondateur. Il n’y a donc plus de raison d’acheter des produits qui ne répondent pas aux critères de design et de fonctionnalité. Le prix attractif permet également au consommateur de construire l’expérience sonore uniques dans son environnement domestique en combinant plusieurs enceintes pour une expérience sonore plus puissante”.

“Acheter des produits audio que vous pouvez adapter à votre intérieur dans lequel vous avez investi du temps et de l’argent aurait dû être une normalité depuis longtemps. Avec Defunc HOME, nous répondons à la demande de design adaptatif qui, nous le savons, existe – vous n’avez pas à renoncer à la qualité de votre expérience sonore, à faire des concessions en matière de design ou à vider votre compte en banque pour obtenir un son résidentiel de haute qualité – et beau”, poursuit Johan Wahlbäck.

La gamme se compose de 2 modèles de base de tailles 20 et 30 cm, de façades textiles personnalisables, ainsi que d’une variété d’accessoires pour un placement flexible et idéal.

Defunc Home small 199 €

Defunc Home large 299 €