Découvrez les aventures d’Indiana Jones en 4K Ultra HD

Revivez les exploits inoubliables du plus célèbre archéologue au monde, Indiana Jones, dans le nouveau coffret limité Steelbook 4K Ultra HD disponible depuis le 9 Juin.

Le grand classique du cinéma qui a initié la saga, Les Aventuriers de l’Arche Perdue, célèbre son 40e anniversaire cette année. L’archéologue casse-cou, un peu cow-boy a été révélé pour la première fois en Juin 81. Quarante ans plus tard, il caracole toujours au sommet de la liste des plus grands héros.

Pour la toute première fois, les quatre films sont disponibles en 4K Ultra HD avec Dolby Vision et HDR-10 pour une qualité d’image ultra-vive et un son Dolby Atmos de pointe. Chaque film a été méticuleusement remasterisé à partir de numérisations 4K des négatifs originaux avec un travail approfondi d’effets visuels pour garantir l’image la plus vive et de la plus haute qualité. Tout le travail d’image a été approuvé par le réalisateur Steven Spielberg.



Les quatre films ont été remixés par Skywalker Sound sous la supervision du légendaire concepteur sonore Ben Burtt pour créer les bandes sonores Dolby Atmos®. Tous les éléments sonores originaux ont été utilisés pour réaliser les mixages Dolby Atmos® totalement immersifs tout en restant fidèle à l’intention créative originale de chaque film.

Le coffret steelbook édition limitée Indiana Jones comprend les 4 opus de la saga en version 4k ultra HD et Blu-Ray ainsi qu’un disque de bonus d’une durée de plus de 7 heures :

• LE TOURNAGE DES AVENTURIERS DE L’ARCHE PERDUE

• MAKING-OF DES 4 FILMS

• DANS LES COULISSES : LES CASCADES, LE SON, LA MUSIQUE, LA LUMIÈRE ET LA MAGIE D’INDIANA JONES

• LES AVENTURES DE LA POSTPRODUCTION

• LES EFFETS D’INDY

• LES AMIS ET ENNEMIS D’INDY

• LES FEMMES D’INDY

• VOYAGER AVEC INDY

• LES ACCESSOIRES LÉGENDAIRES

• LES SALES BESTIOLES