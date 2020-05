Découvrez la Seagate Game Drive sous licence The Last of Us Part II

Seagate est heureux de présenter le Seagate Game Drive sous licence officielle The Last of Us Part II en édition limitée de 2 To, dont la sortie est prévue en même temps que celle du jeu sur les consoles PlayStation4 (PS4) et PlayStation4 Pro (PS4 Pro).

Le dernier-né de la gamme populaire de périphériques de stockage Seagate pour les joueurs offre une capacité massive de 2 To en plus d’arborer un graphisme au laser représentant le tatouage d’Ellie, à l’occasion de la sortie du jeu The Last of Us Part II. Les joueurs peuvent télécharger The Last of Us Part II, stocker le jeu complet sur ce disque1 et commencer à le découvrir sur-le-champ.

Optimisé pour les consoles PS4 et PS4 Pro, et facile à installer, le tout dernier Game Drive de Seagate en édition spéciale est suffisamment compact et léger pour se glisser dans la poche. Il fonctionne sans adaptateur secteur supplémentaire et peut accueillir plus de 50 jeux pour jouer pendant les déplacements.

Le Seagate Game Drive sous licence officielle The Last of Us Part II en édition limitée de 2 To sera proposé au prix de vente conseillé de 104,99 € (2 To). Ce disque collector sera disponible en quantités limitées à partir de la fin du mois de juin.