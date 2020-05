Découvrez la Saison 5 d’Apex Legends, Faveur de la fortune

Respawn Entertainment annonc ce qui attend les joueurs dans la Saison 5 d’Apex Legends , Faveur de la fortune, qui commencera le mardi 12 mai sur PlayStation4, Xbox One et PC. Élu meilleur jeu multijoueur de 2019 par les BAFTA, Windows Central et The Golden Joystick Awards, Apex Legends continue de développer son aspect narratif dans la Saison 5.

La nouvelle bande-annonce est centrée sur le chemin qui a mené Loba, la nouvelle Légende, jusqu’à l’arène d’Apex. Cette voleuse rusée se lance dans un périple vengeur lorsqu’elle découvre que son ennemi juré participe aux Jeux Apex. La quête de Loba trouve ses racines dans la perte de ses parents et son besoin de découvrir les secrets de l’arène.

Quand Apex Legends Saison 5 : Faveur de la fortune sortira le 12 mai, les joueurs découvriront un nouveau mode de jeu, les Quêtes, qui leur proposera de rechercher des trésors et des réponses chaque saison. Ceux qui parviendront au terme de leur aventure seront généreusement récompensés.

Avec la Saison 5 débuteront également la 4e série des ligues classées. Une fois de plus, la saison sera divisée en deux : la série commencera au Canyon des Rois avant de reprendre à Bord du Monde en juin. La quatrième série des ligues classées récompensera à nouveau les joueurs compétitifs pour le temps qu’ils investissent dans Apex Legends. Pour plus d’informations au sujet de la 4e série des ligues classées, consultez l’article de blog completici.

Les joueurs peuvent voir quelques-uns des meilleurs joueurs d’Apex Legends s’affronter dans le tournoi en ligne 5 des Global Series d’Apex Legends. À compter de ce samedi 2 mai 2020, les meilleurs participants, dont TSM, Complexity, Team Liquid, Rogue et bien d’autres, s’affronteront en direct sur les chaînes Apex Legends Twitch etYouTube.

www.playapex.com