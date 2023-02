Découvrez la nouvelle version du magazine Qobuz

Qobuz, la plateforme musicale française haute qualité, lance une toute nouvelle version de son magazine. Avec un design repensé et de nouvelles fonctionnalités disponibles sur toutes ses applications, Qobuz promet une expérience plus immersive et une meilleure accessibilité à son contenu éditorial.

Depuis sa création, l’offre Qobuz repose sur trois piliers : la qualité sonore, la qualité de ses recommandations et son contenu éditorial. Média à part entière, le magazine Qobuz offre une plongée au cœur de l’actualité musicale. On y retrouve notamment des interviews, des articles de fond : les Grands Angles, proposant un focus sur un artiste, un album, un genre, une période ou un label, ou encore une rubrique Hi-Fi. En tout, ce sont plus d’un demi-million d’articles sans cesse renouvelés, rédigés par une équipe experte et férue de tous les genres musicaux, qui permettent d’enrichir sa culture et d’être au fait des dernières actualités musicales et Hi-Fi.

À la tête du magazine Qobuz, une équipe de rédacteurs journalistes et d’experts passionnés. Depuis la création de Qobuz, les équipes éditoriales contribuent à la singularité et l’éclectisme de la plateforme. Marc Zisman, Directeur Musique, Charlotte Saintoin, Responsable Éditoriale, Iskender Fay, Rédacteur et Curateur, Maxime Archambaud, Rédacteur Rock & Metal et Pierre Lamy, Rédacteur Musique Classique, véritables passeurs de sons, contribuent à décrypter les grands temps forts de l’actualité musicale et Hi-Fi pour faire vibrer la communauté de mélomanes et audiophiles Qobuz.

Qobuz présente aujourd’hui une toute nouvelle version de son magazine. Design épuré, navigation simplifiée, lecture optimisée, tout a été pensé pour offrir une expérience éditoriale encore plus unique, plus fluide, intuitive et immersive. La communauté de mélomanes et audiophiles de Qobuz pourra ainsi :

* Profiter d’un accès plus simple et rapide dès la page d’accueil à une multitude de contenus traitant de tous les genres musicaux, grâce à une interface plus moderne et aérée, faisant la part belle aux visuels.

* Accéder directement au magazine, à leurs playlists et écoutes récentes depuis la nouvelle section dédiée au sein des applications Qobuz, via un nouvel onglet sur la barre de navigation ou l’écran d’accueil du téléphone.

* Rechercher facilement le contenu qui les intéresse en filtrant par genre, par rubrique ou par auteur, grâce à un moteur de recherche dédié et optimisé, et prolonger leur découverte à travers les suggestions de nouveaux contenus proposés en fin d’article.

* Plonger au cœur de l’histoire des artistes, genres ou labels préférés avec les Grands Angles, désormais disponibles sur le Web ainsi que sur toutes les applications via un compte Qobuz.

* Choisir le matériel d’écoute parfait en fonction de leurs besoins et envies grâce à une section Hi-Fi dédiée, pour les accompagner dans leur choix d’équipement audio. Ils pourront ainsi profiter de tutoriels et de bancs d’essai pour une meilleure comparaison.

* Découvrir l’équipe éditoriale qui travaille sans relâche au quotidien pour offrir le meilleur de l’actualité musicale, à travers une page dédiée : La Rédaction, qui précise leur profil et leur spécialité.

Téléchargez l’application Qobuz pour profiter du magazine ou consultez la version web : https://www.qobuz.com/fr-fr/magazine