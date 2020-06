Deathloop et Ghostwire : Tokyo de Bethesda, deux exclusivités PS5

Lors de la conférence PlayStation de Sony du 11 juin 2020, Bethesda Softworks a annoncé que Deathloop et Ghostwire: Tokyo – deux titres annoncés à la conférence Bethesda de l’E3 2019 – sortiront exclusivement pour consoles sur le système PlayStation 5 (PS5). Ces deux jeux utilisent la puissance du matériel nouvelle génération de la PS5 pour créer de nouvelles expériences immersives, incroyables pour les joueurs.

DEATHLOOP est un jeu de tir à la première personne qui sortira exclusivement sur PlayStation 5 et PC. Le jeu est créé par le studio Arkane Lyon qui a été récompensé à de nombreuses reprises pour la franchise Dishonored. On retrouvera dans Deathloop le gameplay design caractéristique du studio, où les joueurs sont poussés à jouer à leur manière.

À l’instar de Colt, les joueurs sont piégés dans une boucle temporelle sur la mystérieuse île de Blackreef et condamnés à revivre la même journée pour l’éternité. La seule façon de s’en échapper est de briser la boucle en assassinant huit cibles clés avant que la journée ne recommence. Mais Juliana, l’assassin rival, rôde, équipée d’armes et d’aptitudes aussi puissantes que celles de Colt. Sa mission est de protéger la boucle en assassinant Colt afin que le cycle recommence. DEATHLOOP sortira en fin d’année 2020.

Ghostwire: Tokyo Développé par Shinji Mikami et Tango Gameworks, Ghostwire: Tokyo est un jeu d’action-aventure nouvelle génération qui sortira exclusivement sur PlayStation 5 et PC en 2021. Menez l’enquête dans les rues d’un Tokyo assailli par des esprits et des menaces surnaturelles. Vous avez à disposition un arsenal de technologies puissantes et d’aptitudes reliées aux éléments. Tango a utilisé pleinement la puissance du matériel nouvelle génération de la PS5 pour créer un mystérieux nouveau monde à explorer.