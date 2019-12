De Tomaso P72, le bolide à voyager dans le temps

Propulsé par un V8 américain Ford, la nouvelle De Tomaso arrive. Au total, 72 véhicules seront construits. Le prix de vente provisoire de cette De Tomaso P72 a été fixé à 750 000 € HT. Les réservations ouvertes pour livraison en Europe fin 2020.

Cette P72 rend non seulement hommage au design et à l’esprit de l’original De Tomaso – Shelby P70, mais partage également un groupe motopropulseur similaire. La P72 est propulsée par le moteur De Tomaso V8 de 5,0 litres suralimenté avec une courbe de puissance linéaire rappelant la pureté de l’aspiration naturelle. Environ 700 ch et plus de 825 Nm et plus de 7 500 tr / min, avec une boîte manuelle à six vitesses.

« À notre avis, le marché est maintenant sursaturé avec des modèles« en édition limitée »à vocation commerciale, principalement commercialisés sur des mesures de performance, estime Ryan Berris, Directeur Général De Tomaso et CMO. Nous en avons assez de cette notion et avons donc adopté une approche à contre-courant avec la P72. Un contraste frappant dans presque tous les aspects du marché actuel, la P72 est une véritable « machine à voyager dans le temps moderne”. Les futurs propriétaires de la P72 se rendront compte de l’importance historique de ce programme et réfutent l’idée selon laquelle il faut produire la plus rapide ou la voiture la plus puissante sur terre pour susciter l’intérêt. Nous nous concentrons sur l’origine et l’expérience globale en tant que marque pour nos clients ».

Avec un châssis en fibre de carbone fabriqué à la main, une boîte de vitesses manuelle et un design unique, la De Tomaso P72 est une combinaison exquise de design d’inspiration classique et de technologie hypermoderne. L’intérieur rétro évoque les souvenirs des prototypes des années 60 et 70, avec des instruments analogiques, du cuivre poli et un revêtement intérieur en cuir diamant. De Tomaso salue à juste titre le modèle comme “une machine moderne pour voyager dans le temps “.

De Tomaso P72, 750 000 € HT