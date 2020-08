De nouvelles fonctionnalités pour les écouteurs Pixel Buds de Google

Google dévoile de nouvelles fonctionnalités qui viennent enrichir les écouteurs Pixel Buds. Grâce à ces nouveautés, il est désormais possible de personnaliser l’expérience audio, de retrouver facilement ses Pixel Buds ou encore de suivre une conversation dans une autre langue.

Une expérience audio personnalisée permet d’améliorer et de régler le niveau des basses directement dans les paramètres des Pixel Buds, et de partager l’un des écouteurs pour écouter de la musique ou bien de regarder un film à deux sans avoir besoin de sacrifier ses préférences d’écoute. Grâce à la fonctionnalité de détection de partage, chacun peut régler individuellement son écouteur respectif et contrôler son propre volume.

Dotés du mode conversation et transcription, les Pixel Buds vont simplifier les échanges avec des interlocuteurs parlant une langue étrangère. Grâce au nouveau mode de transcription il est possible de suivre une conversation en écoutant le discours traduit directement dans vos oreilles et de comprendre l’essentiel.

“Attention Alerts” : Cette fonctionnalité expérimentale informe en réduisant momentanément le volume du contenu pour vous alerter sur ce qui se passe autour de vous : un bébé qui pleure, un chien qui aboie, une alarme qui sonne ou encore des sirènes de police.

“Ring My Earbuds” et “Find My Device” : Ces deux fonctionnalités servent à retrouver plus facilement les Pixels Buds si ceux-ci sont introuvables. La première, déjà disponible, via une alerte sonore et la deuxième indiquera le dernier emplacement connu des Pixel buds sur une carte.

Il est aussi désormais possible de demander à l’Assistant Google : d’activer ou de désactiver les commandes tactiles afin d’éviter de déclencher accidentellement des Pixel Buds. Cette commande est disponible depuis le paramètre de ses écouteurs via votre smartphone. Ou bien de vérifier l’autonomie de la batterie à la voix en disant “Ok Google, quel est le niveau de la batterie de mes écouteurs?”