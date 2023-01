De nouvelles couleurs pour l’immortelle boots Timberland

En 1973, Timberland lançait son iconique Yellow Boot, offrant au passage à tous ceux qui travaillent en extérieur un savoir-faire inégalé et une protection imperméable dans une boots en cuir premium. En ce début d’année 2023, l’icône se pare de nouvelles couleurs à destination d’une nouvelle génération.

La nouvelle boots pour homme de Timberland, en plus de son look workwear reconnaissable au premier coup d’œil, offre des propriétés imperméables hors pair. Elle est dotée d’une construction avec coutures étanches, d’une isolation PrimaLoft recyclée à 90%, d’une semelle extérieure crantée en caoutchouc pour une meilleure adhérence ainsi que d’une assise plantaire confortable et anti-fatigue afin d’assurer performance et stabilité sur tous les terrains. Autre nouveauté cette saison : une tige fabriquée avec au moins 25% de cuir régénératif provenant de fermes engagées dans des pratiques contribuant à protéger les sols.

La nouvelle boots pour femme de la marque offre quant à elle les mêmes performances d’imperméabilité, d’isolation et de durabilité, le tout dans une palette de couleurs monochromes, pour 220 €.