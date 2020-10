De nouvelles BMW R 18 et BMW R 18 Classic pour les grands espaces

Après le lancement de la BMW R 18, BMW Motorrad présente le deuxième membre de sa nouvelle famille de cruisers : la BMW R 18 Classic. Cette BMW R 18 Classic fait écho aux premières grandes motos de tourisme traditionnelles. Alors que la BMW R 18 offre un style très épuré, la BMW R 18 Classic est équipée d’une large bulle, d’une selle passager, de sacoches de selle, de projecteurs additionnels à LED et d’une roue avant de 16 pouces.



Avec les lancements de la BMW R 18 et de la BMW R 18 Classic, BMW Motorrad soigne son entrée sur le segment des cruisers. Comme aucune autre moto BMW avant elles, ces modèles s’inscrivent dans la plus pure tradition des motos BMW historiques – tant sur le plan technique que sur celui du style de conception. Les BMW R 18 et R 18 Classic reprennent les codes stylistiques et les qualités techniques de leurs illustres prédécesseurs, et notamment ceux de la BMW R 5. La conception de ces cruisers marque un retour à l’essentiel : technique sobre, moteur boxer comme épicentre du plaisir de pilotage, et savant dosage de « bonnes vibrations ». Avec leur design classique et leur technique d’une modernité sans équivoque, les nouvelles R 18 et R 18 Classic sont des modèles fascinants qui séduisent tant par leurs élégances raffinées que par leurs performances exceptionnelles. En un mot : des motos conçues pour une expérience de pilotage riche en émotions.

La pièce maîtresse des nouvelles BMW R 18 et BMW R 18 Classic est incontestablement leur moteur bicylindre à plat de conception nouvelle. Aussi impressionnant par sa taille que par sa technique, le flat-twin baptisé « Big Boxer » s’inscrit dans la tradition des moteurs boxer refroidis par air qui, depuis les débuts de la production de motos par BMW Motorrad en 1923, se caractérisent par une expérience de pilotage unique. Doté de la plus grosse cylindrée jamais atteinte sur une moto de la gamme BMW (1 802 cm3), le boxer bicylindre développe 91 ch (67 kW) à un régime de 4 750 tr/min et peut délivrer instantanément un couple supérieur à 150 Nm dans la plage comprise entre 2 000 et 4 000 tr/min. Le couple maximum est de 158 Nm et est atteint à 3 000 tr/min. La moto offre ainsi une accélération vigoureuse associée à une signature sonore riche en émotions.

Les nouvelles R 18 et R 18 Classic sont proposées en France dans une déclinaison unique « First Edition ». Cette version combine le style des R 18 à des éléments exclusifs peints dans une teinte classique noire ornée de doubles liserés blancs « pinstriping ». Ce design se pare également de nombreuses surfaces chromées, d’un badge de selle et d’un insert chromé « First Edition » sur les flancs. Les BMW R 18 sont parmi les modèles qui offrent la plus grande latitude de personnalisation. En effet, dès le début, les concepteurs de ces motos se sont attachés à offrir de nombreuses possibilités de personnalisation. Ainsi, leur cadre arrière est facilement démontable. Les éléments peints peuvent également être démontés en toute simplicité pour faciliter la personnalisation. Le raccordement des circuits de commande hydraulique des freins et de l’embrayage ainsi que les connexions au faisceau de câbles sont disposés de manière à pouvoir monter des guidons de différentes hauteurs en toute simplicité. En outre, les couvercles de soupapes (cache cylindre) et le couvercle de carter moteur sont conçus de telle sorte qu’ils se trouvent à l’extérieur de la chambre à huile et sont donc très faciles à changer.

La BMW R 18 Classic est d’ores et déjà disponible à la commande en France à partir de 25 450 €.