De nouveaux dioramas Lego marquent les 40 ans du Retour du Jedi

A l’occasion de l’événement annuel Star Wars Celebration à Londres, Lego a annoncé de nouveaux produits.

Tout d’abord, nous avons deux nouveaux ensembles de diorama qui dépeignent quelques-unes des scènes les plus emblématiques de Star Wars : Le retour du Jedi, marquant 40 (oui, 40) ans depuis la sortie originale du film. L’ensemble Endor Speeder Chase de 608 pièces comprend deux speeder bikes à construire et quelques arbres que vos figurines doivent éviter de justesse (à moins bien sûr que la minifig en question soit un Stormtrooper). Vous obtenez également un Leia et un Luke inclus.

L’autre nouvel ensemble de diorama vous permet de recréer le duel au sommet entre Luke Skywalker et son vieux père Dark Vador dans la salle du trône de l’empereur, avec une figurine Palpatine et une chaise de l’empereur à construire également incluses. Assurez-vous simplement qu’il n’y a pas d’animaux à proximité si vous avez l’intention de jeter les vieux Palps du bord. Bien sûr, cet ensemble de 807 pièces vous permet de placer les figurines où vous le souhaitez, alors c’est maintenant votre chance de réécrire l’histoire de la culture pop. Les deux ensembles de diorama sont disponibles en pré-commande à partir du 7 avril et seront disponibles à l’achat à partir du 1er mai.

En plus des dioramas, Lego a également annoncé un nouvel ensemble Star Wars Ultimate Collector Series X-Wing Starfighter Ce n’est pas la première fois que Lego s’attaque au T-65 X-Wing, mais le nouvel hommage de 1 949 pièces à l’un des jouets préférés de Luke est l’ensemble le plus détaillé à ce jour, mesurant plus de 55 cm de long et pouvant être affiché avec son ailes ouvertes ou fermées. Vous obtenez également des figurines Luke et R2-D2 dans la boîte, ainsi qu’une plaque d’affichage avec les spécifications techniques X-Wing. Le nouvel ensemble X-Wing Starfighter rejoint les ensembles AT-AT, Millennium Falcon, Razorcrest et Luke Skywalker Landspeeder dans la série Ultimate Collector de Lego.