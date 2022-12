Db Journey Snowroller, le premier sac de ski et de snowboard au monde

Le Snowroller de Db Journey fête cette année son dixième anniversaire. L’occasion de présenter de nouveaux designs et coloris, à l’approche de la saison des sports d’hiver.

Le Snowroller est un sac de ski et de snowboard réglable, compressible et protecteur. Cette année, Db Journey propose aux skieurs amateurs et confirmés deux nouveaux modèles. D’une part, le Djärv Snowroller Bag (329,99 €), plus grand que le snowroller précédent, avec une ouverture à glissière complète (inspirée des traineaux norvégiens), une longueur réglable pour s’adapter parfaitement à toute taille de ski ou de planche, un design plus épuré.

À cela s’ajoute un support en mousse supplémentaire pour une protection 360° brevetée Rib-Cage Construction, des aides à l’emballage nervurées verrouillent les skis et la planche en place, des poignées texturées qui empêchent au matériel de rebondir, et même une pochette à cartes cachée.



Le Djärv Light Snowroller Bag (229,99 euros) est quant à lui plus léger et plus compressible que le snowroller original. Adapté aux voitures pour les excursions d’une journée à la montagne, il convient à 2 skis ou 4 skis XC jusqu’à 220 cm de longueur. Entièrement compressible, il propose un système breveté d’ajustement de la longueur, et d’accrochage compatible avec Hook-Up System. Equipé de roues tout-terrain de 90 mm, il est livré avec des butées de ski en caoutchouc. Ses matériaux principaux sont recyclés et certifiés GRS.