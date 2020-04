David Guetta en direct de Miami ce week-end avec Sennheiser

Avis aux amateurs ! Dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 avril, David Guetta se produira en direct de Miami et partagera également sa performance dans le cadre de la série de concerts #DontStopTheMusic de Sennheiser.

Nous pourrons tous, depuis chez nous, écouter sa prestation de deux heures “United at Home”, destiné à la collecte de fonds, sur les réseaux sociaux du célèbre DJ ou sur les pages Facebook de Sennheiser pour la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne, les États-Unis et le Canada.

Le concert qui aura lieu à 00 h à Paris (18 heures à Miami) promet un grand moment de musique et de solidarité. David Guetta a choisi de représenter quatre organisations caritatives, dont le fonds de solidarité Covid-19 de l’OMS. Sennheiser offre également la possibilité aux spectateurs de ses représentations gratuites #DontStopTheMusic de faire un don au fonds de solidarité. Il est ainsi encore plus facile pour quiconque de contribuer à la collecte de fonds tout en profitant d’une musique de qualité.