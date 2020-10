Dacia dévoile sa future Spring Electric à prix (très) sage

Dacia ouvre un nouveau chapitre de son histoire, avec la révélation de son premier modèle 100% électrique. Une arrivée sur le marché des citadines électriques annoncée en mars 2020 avec la présentation de Dacia Spring Electric showcar. La version de série sera accompagnée de deux déclinaisons inédites pour les nouvelles mobilités : une version adaptée à l’autopartage, pour la mobilité électrique partagée, et une version utilitaire dite Cargo, pour des livraisons du dernier kilomètre sans émission polluante.

Cette Spring Electric sera la citadine électrique la moins chère du marché en Europe, elle rend la mobilité électrique encore plus accessible. Sous son look disruptif de SUV, elle est dotée d’une habitabilité record, d’une motorisation électrique simple et fiable et d’une autonomie rassurante. C’est une citadine polyvalente et pratique.



Dacia adapte la mobilité électrique à sa philosophie d’offrir une voiture contemporaine répondant aux besoins essentiels : Spring Electric est une petite voiture électrique spacieuse, robuste et proposée à un prix imbattable. L’ouverture des commandes de Nouvelle Dacia Spring Electric débutera au printemps 2021 avec une gamme et une offre commerciale simples : une batterie incluse dans le prix d’achat et deux niveaux d’équipements.