Cyberpunk 2077 : une Xbox One X en édition limitée sortira en juin

C’était une rumeur, c’est désormais officiel : une Xbox One X collector en mode Cyberpunk sortira dès le mois de juin prochain, et elle est tout simplement magnifique.

Le jeu Cyberpunk 2077, édité et développé par CD Project sera disponible au mois de septembre prochain sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Google Stadia. Le look de cette édition limitée est top, avec son côté métal usé, ses aplats jaunes et le logo du groupe Samurai.

La manette aussi est entièrement relookée pour l’occasion. Et pour ceux qui ne pourraient pas s’offrir cette édition limitée 1 To, elle devrait aussi être vendue seule.

Pourquoi cette édition limitée en juin ? Le jeu devait sortir le 16 avril dernier, mais la pandémie a entraîné son décalage. Dommage, ça nous aurait occupé ! Du coup, la console spéciale sort avant le jeu et un code de téléchargement sera fourni avec. Il ne sera activable qu’à la sortie du titre, mi septembre.