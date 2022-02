Cyberpunk 2077 arrive sur Xbox Series X et PS5 ; Le patch 1.5 aussi

Cyberpunk arrive enfin sur les consoles de dernière génération. Alors ?



CD Projekt Red a enfin lancé les versions tant attendues du jeu PlayStation 5 et Xbox Series X lors d’une diffusion en direct. Les nouvelles versions arrivent plus d’un an après le lancement initial du jeu en novembre 2020.

Les deux versions de console de nouvelle génération seront capables d’un gameplay à 60 im/s tandis qu’il y aura des modes de traçage de rayons et de performance. La version PS5 aura également des fonctionnalités améliorées de contrôleur DualSense.

Le développeur a également annoncé le prochain patch 1.5 qui introduira de nombreuses fonctionnalités améliorées, notamment la possibilité de payer un loyer, de rénover des maisons et d’acheter d’autres appartements. Il y aura également de nouvelles icônes pour les quêtes secondaires afin de les différencier, un nouveau mécanisme de saut de temps.

Vous pourrez également changer d’apparence – vous pourrez changer de coiffure à l’aide d’un miroir, par exemple.

La version corrigée du jeu se téléchargera automatiquement. Mais si vous avez joué à la version PlayStation 4 sur votre PlayStation 5, vous devrez télécharger la nouvelle version manuellement; conformément au CDPR. La version mise à niveau affichera le logo PS5.