Cyberghost, un VPN pour surfer en liberté

Envie de surfer tranquille, où que vous soyez ou presque ? Vous pouvez tester l’offre gratuite du VPN CyberGhost. Ce réseau privé virtuel créé en 2011 est devenu les des services VPN les plus connus de la planète, avec pas moins de 15 millions d’utilisateurs et plus de 5 900 serveurs, en majorité des serveurs sont localisés en Europe et aux États-Unis.

Ses atouts : une interface vraiment simple à utiliser, et le fait que ce VPN dit ne pas enregistrer vos données de connexion. Ajoutez à cela un très bon ping, jusqu’à sept connexions en même temps et un plug-in gratuit pour les navigateurs Chrome ou Firefox.