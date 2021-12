Cut, le rhum au naturel

La nouvelle marque de rhum CUT déploie sa gamme de rhums : un épicé, un fumé et un overproof, tous infusés avec des ingrédients naturels.

CUT est né d’une frustration face au marché actuel du rhum et à l’abondance de « faux » rhums utilisant des ingrédients et des arômes artificiels. CUT a fait le choix d’utiliser des ingrédients naturels, sans arômes artificiels ni édulcorants, produisant des rhums équilibrés, épicés et pleins de saveur.

Produit à partir de rhums de Trinidad et de la distillerie Worthy Park Estate en Jamaïque, CUT a été développé par des professionnels de l’industrie qui recherchaient l’assemblage parfait du rhum et des épices. Le résultat, un liquide incroyablement versatile et un must have de la mixologie. Le nom CUT découle de l’objectif de présenter le rhum sans aucun artifice : juste un rhum de qualité. Un « vrai rhum pour de vraies personnes ».

La première version, CUT SPICE ( 25 €) comprend des arômes sucrés de feu de camp, de guimauves grillées, d’orange et de vanille qui enveloppent le nez, avant de terminer sur une bouche texturée et crémeuse. De fortes saveurs de gousse de vanille, de caramel grillé, de crème brûlée et de poivre transportent instantanément le consommateur dans les climats chauds. Un rhum des Caraïbes infusé avec de vraies épices, notamment : anis, noix de muscade, gingembre, poivre, cannelle, graines de coriandre, citron et vanille.

CUT SMOKE (29 €)vest la réalisation la plus intrépide du trio. Après deux ans de recherche et développement, c’est le premier rhum fumé entièrement naturel. SMOKE est fabriqué à partir de rhum jamaïcain de trois ans d’âge, infusé aux grains de café arabica, fumée de copeaux de chêne et tabac. Le liquide est fumé grâce à un processus innovant de condensation de la fumée de copeaux de chêne, en utilisant un mélange d’eau et de rhum pour créer un condensat filtré et mélangé au rhum.

Le dernier ajout au trio n’est certainement pas à oublier. OVERPROOF (39 €) vest infusé avec des épices 100% naturelles et est élaboré sur la même base que la version SPICE mais embouteillé à 75.5%. Incroyablement doux, parfumé et disruptif, d’une belle couleur or brillant, il est soyeux mais puissant avec un finish exceptionnel. Pour sublimer la force de CUT OVERPROOF, le pairing parfait reste une belle pièce de viande comme une côte de boeuf: le mariage du feu et de la douceur. Il peut également être préconisé avec un autre rhum traditionnel, accompagné d’une limonade ou en Daiquiri pour un cocktail simple mais puissant !

www.terroirsdrinks.com

www.cutrum.com