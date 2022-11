Crosscall va proposer le premier smartphone 5G fabriqué en France

Grâce au constructeur français, le premier smartphone 5G franco-européen sera produit par Crosscall dès 2024.

« C’est un moment historique que nous vivons : la perspective de produire le premier smartphone 5G en France paraissait inimaginable il y a quelques années, c’est désormais une réalité concrète, a expliqué Cyril Vidal, Fondateur et Président de Crosscall. C’est une grande fierté pour tous nos collaborateurs. La durabilité, c’est notre ADN et notre engagement depuis le premier jour : mettre la croissance de notre entreprise nourrie par l’innovation permanente au service d’une performance durable. » Crosscall, le constructeur français de smartphones et tablettes ultra-résistants et durables, accélère encore son développement et s’impose comme l’un des principaux acteurs du secteur B-to-B. Multipliant les innovations depuis sa création, Crosscall ouvre une nouvelle page de son histoire en s’engageant dans la production du premier smartphone 5G franco-européen. Un projet inédit de souveraineté numérique et industrielle pour lequel Crosscall a redéveloppé le modèle de l’entreprise étendue en construisant autour d’elle tout un écosystème de partenaires.

Ainsi le premier smartphone 5G jamais produit dans le cadre d’un large partenariat européen et fabriqué en France le sera avec Crosscall dès 2024, permettant de préfigurer une nouvelle ère, celle d’une téléphonie durable adossée à un modèle industriel relocalisé. Le défi relevé par Crosscall s’inscrit parfaitement dans la stratégie établie par l’Etat français et la Commission Européenne afin d’aller vers une plus grande souveraineté, notamment dans les domaines des industries du numérique et de l’électronique. A cet effet, son laboratoire dédié à la conception, prototypage et crash-tests qui a déjà fait l’objet d’un soutien dans le cadre du plan France Relance, est d’ores et déjà opérationnel au siège historique de Crosscall à Aix en Provence. L’entreprise a également intégré de nouveaux bâtiments sur son site, permettant à fin 2022 de disposer d’un centre de R&D et de compétences de pointe pour repousser encore les limites de l’innovation.

Crosscall, créateur du segment des smartphones outdoor il y a un peu plus de 10 ans, avec le Shark, premier feature phone flottant totalement étanche, place son modèle d’innovation au service d’une transformation du secteur, celle de la durabilité. Proposer des produits qui ont une durée de vie beaucoup plus longue pour moins les remplacer et ainsi lisser l’impact environnemental de leur fabrication sur la durée est la vocation même de l’entreprise. Preuve de cet engagement, Crosscall a bousculé l’ordre établi début 2022 avec le lancement de la première garantie totale de 5 ans du marché de la téléphonie mobile. La scale-up aixoise connait depuis sa création une croissance exponentielle : + 86 % encore sur le dernier exercice 2021-22 clôturé le 31 mars 2022, soit 134,3 millions d’euros de chiffre d’affaires. Crosscall s’impose d’ores et déjà comme un fleuron technologique français, et a intégré le prestigieux indice FrenchTech120.

Crosscall a su séduire le grand public comme les entreprises et ambitionne désormais d’équiper les institutions en France et à l’international avec ses smartphones conçus pour répondre aux besoins professionnels les plus exigeants. Crosscall, acteur majeur des communications critiques a confirmé son expertise après avoir remporté le contrat d’équipement de la Gendarmerie et de la Police Nationale, l’un des les plus importants au niveau européen, avec près de 230 000 terminaux déployés. Les smartphones Crosscall conjuguent robustesse, performance et sécurité avec les plus hauts standards mondiaux, et design – l’Action X5 s’est vu décerner en 2022 le prestigieux prix international de l’iF Design Award.

Seule entreprise du secteur à capitaux 100% Français, Crosscall s’est engagé dans un projet inédit en France, à travers la relocalisation industrielle pour proposer des solutions de télécommunications plus souveraines avec la maîtrise complète de la chaine de valeur : conception/prototypage, laboratoire de tests, production et assemblage. Pour ce faire, Crosscall a constitué autour d’elle un pôle d’excellence composé de grands acteurs européens industriels et technologiques, sur la logique du modèle de l’entreprise étendue. Ce pôle d’excellence, qui entend encore s’ouvrir à de nouveaux partenaires, a pour but d’établir un nouveau leader de la téléphonie mobile en Europe et de permettre au Vieux Continent de redevenir compétitif dans ce domaine via un effort de mutualisation des moyens et des compétences.