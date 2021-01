Crosscall, des smartphones français aussi solides et durables que réparables

Conformément à la loi Anti-gaspillage et économie circulaire, l’indice de réparabilité est entré en vigueur au 1er janvier 2021. Crosscall, qui est à l’heure actuelle seul acteur français sur le marché de la téléphonie mobile, a publié sur son site internet les indices obtenus. : avec une note de 8.8/10, les smartphones de la gamme Core affichent à ce jour les meilleurs scores du marché. Une gamme pour laquelle Crosscall s’était déjà démarquée en offrant une garantie constructeur de trois ans. La marque française prend d’ores et déjà l’engagement de mettre à disposition des pièces détachées durant dix ans pour les smartphones de cette même gamme.

De quoi souhaiter que, demain, au-delà d’un indice se limitant à̀ la seule mesure de la réparabilité, l’utilisateur soit informé à l’achat, de la durée de vie potentielle du smartphone dont il fait l’acquisition. Crosscall considère que la mise en œuvre à venir d’un indice global de durabilité est essentielle à une véritable démarche responsable vis-à-vis des ressources de la planète et des utilisateurs. Cette dernière pour être efficiente doit commencer en amont, dès la conception des produits. Dans cette logique, un indice de durabilité englobant davantage de critères, prévu pour 2024 en France et à l’étude au niveau européen, devrait être encore plus pertinent pour lutter contre l’obsolescence prématurée. Tant mieux pour Crosscall, pour ses clients et pour la planète