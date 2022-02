Croscall propose la seule garantie cinq ans du marché

Crosscall, le constructeur français spécialisé dans la conception de smartphones et tablettes ultra-résistants et durables, va désormais garantir ses terminaux 5 ans. L’entreprise qui prévoit de relocaliser sa production en France au cours des prochaines années et qui s’était déjà démarquée en lançant une garantie de 3 ans, prend ainsi une nouvelle fois position en faveur d’une téléphonie plus durable. Cette garantie de 5 ans est valable sur tous les modèles à venir de la marque française mais également sur les modèles CORE-M5 et ACTION-X5 lancés en fin d’année.

Depuis 2009, Crosscall, seul acteur de la téléphonie à capitaux 100% français, conçoit des smartphones et tablettes durables, performants et innovants. Un savoir-faire unique en France et un ADN de marque axés sur la durabilité depuis toujours, qui permet aujourd’hui au constructeur aixois de garantir ses terminaux pour une durée de 5 ans, batterie incluse. Ce nouvel engagement, démontrant la confiance de Crosscall dans la fiabilité de ses produits sur le long-terme, couvre tout dysfonctionnement ou défaut. Valable sur les modèles à venir de la marque, cette nouvelle garantie longue durée est également rétroactive sur les modèles de génération 5 lancés récemment comme le CORE-M5 dédié entreprises et utilisateurs professionnels, et l’ACTION-X5, le nouveau smartphone avec action-cam intégrée destiné au grand public, lancé en fin d’année et qui a déjà séduit de nombreux utilisateurs. Ainsi, les possesseurs des produits Crosscall pourront profiter de la sérénité d’avoir acquis un matériel ultra-fiable sur lequel ils peuvent compter dans n’importe quelle situation et ce, pendant encore plus longtemps.

Coté logiciel, tous les smartphones et tablettes de la marque française sont certifiés AER (Android Enterprise Recommanded), la certification Android la plus poussée permettant d’avoir des mises à jour sécurité fréquentes – 1 mise à jour majeur d’OS Android et 3 ans de mises à jour des patchs de sécurité à compter de la date de commercialisation – garantissant ainsi une durabilité accrue même sur le software. Crosscall est par ailleurs en train de développer un process qui lui permettra de proposer les actualisations nécessaires du système d’exploitation de ces terminaux tout au long la durée de garantie.