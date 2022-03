Croscall lance sa campagne électorale

Première marque de téléphonie mobile à lancer une garantie 5 ans sur le marché français, Crosscall, le spécialiste des smartphones résistants et durables, entre en campagne contre l’obsolescence programmée et la course effrénée vers des smartphones toujours plus éphémères. Un positionnement à contre-courant de la plupart des marques de téléphonie mobile qui fait l’objet d’une campagne marketing à l’image de la marque : décalée et disruptive.

« CROSSCALL a toujours cherché à bousculer les codes hyper-consumériste de la téléphonie en proposant des téléphones durables, souligne Patrick Mercanton, directeur Offre et Communication chez Crosscall. Nous avons pensé qu’il serait pertinent dans cette période de campagne de faire un parallèle entre notre garantie 5 ans et l’idée d’un choix pour 5 ans. D’où notre reprise et détournement des grands slogans électoraux réorientés vers le thème de la durabilité et l’engagement pour 5 ans »