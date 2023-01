Créez votre propre montre Swatch X Dragon Ball Z personnalisée

En décembre dernier, Swatch a lancé sept motifs Swatch x You à l’effigie des personnages du manga d’Akira Toriyama dans le cadre de son service de personnalisation en ligne.

Le lancement de la collaboration Swatch X Dragon Ball Z, en août dernier, rendait hommage aux héros et aux vilains de la série animée produite par Toei Animation. A présent, ces motifs mettent en scène les personnages secondaires chers à nos coeurs tels que Gotenks, Krillin, Piccolo, Trunks, Goku, Bulma et Android 18.

Six étapes pour créer une montre unique :

1. Se rendre sur le site Swatch x You

2. Choisir son personnage préféré et la couleur du bracelet

3. Choisir le sens de rotation et/ou zoomez à sa guise

4. Choisir la couleur du mécanisme et des index

5. Ajouter un texte jusqu’à 15 caractères au dos du boîtier

6. Ajouter au panier

Modèle NEW GENT (41 mm), 130 € – www.swatch.com/fr-fr/swatch-x-you.html