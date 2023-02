Creative Sound Blaster X5, ue expérience audio de haute voltige

Creative annonce le lancement de la Sound Blaster X5, sa toute dernière carte son USB DAC et amplificateur, qui saura répondre à toutes les exigences d’un audiophile averti. Dotée de composants de premier ordre, de technologies audio révolutionnaires, d’un profil de connectivité complet, d’une apparence et d’un toucher haut de gamme dans un boîtier élégant, la X5 se révèle être une solution audio irrésistible et unique en son genre.

La Sound Blaster X5 incarne le meilleur de l’expertise de Creative en matière d’ingénierie et de conception audio. Il s’agit de la première Sound Blaster dotée d’une conception à double DAC – 2 DAC Cirrus Logic CS43198 assurent une lecture sans perte de haute résolution en 32 bits / 384 kHz sur PCM avec une plage dynamique ultra élevée allant jusqu’à 130 dB DNR. Ces DACs peuvent également décoder les formats audio en DoP128 et DSD256 pour un streaming audio haute-fidélité. La distorsion audio est pratiquement inexistante grâce à un modulateur multi-bits suréchantillonné pour un taux de distorsion harmonique total de 0,00018%.

Qu’il s’agisse de casques de qualité studio avec une impédance allant jusqu’à 600 ohms, de casques planaires magnétiques, ou bien encore de moniteurs intra-auriculaires sensibles avec une impédance de sortie de 1 ohm, la Sound Blaster X5 les pilote tous sans effort. La technologie primée de bi-amplification discrète Xamp pour casque, que l’on retrouve dans les séries haut de gamme Sound Blaster AE et Sound BlasterX G6, bénéficie d’une mise à niveau de sa conception qui, associée à une configuration à double DAC et à double Xamp, offre une sortie et une expérience au casque totalement équilibrées sur la X5. Un niveau supérieur de conception pour la fidélité audio fait son entrée, en recourant à 2 circuits Xamp dédiés qui amplifient séparément les canaux de gauche et de droite de manière isolée, éliminant ainsi efficacement les interférences, le bruit et la diaphonie dans le circuit. Ce qui rend la X5 encore plus remarquable, c’est la rareté de sa conception audio pour cette catégorie de prix (moins de 300 €).

Les audiophiles désireux de personnaliser leurs propres signatures audio en ont la possibilité avec la Sound Blaster X5. Via l’application Creative, ils peuvent effectuer des ajustements à l’aide d’un graphique d’égalisation des fréquences à 10 bandes, ajouter des effets Acoustic Engine tels que Surround, Crystalizer, Bass ou Dialog+, ou encore utiliser CrystalVoice pour améliorer la qualité de la communication. Lorsqu’ils sont d’humeur à jouer, le mode Scout améliore les sons du jeu afin de mettre en évidence certains détails, procurant un avantage en jeu. La Sound Blaster X5 prend également en charge l’ASIO 2.2 pour une lecture et un enregistrement à faible latence, ainsi qu’un accès facile à plusieurs entrées et sorties audio.

La Sound Blaster X5 est un hub audio de qualité. Polyvalente, elle est également compatible avec divers appareils, notamment les consoles de jeu, les lecteurs DVD et autres systèmes de divertissement de salon. Elle est dotée de connecteurs bidirectionnels RCA et optiques TOSLINK, un port audio et d’alimentation USB-C, ainsi qu’un port d’entrée de microphone de 3,5 mm avec un bouton de gain micro facile d’accès. Elle s’équipe également d’un port de 4,4 mm pour un casque symétrique de qualité studio, et un port de 3,5 mm pour un casque ordinaire. Les 3 ports utilisent des connecteurs plaqués or de qualité supérieure pour de meilleures performances. Elle est également dotée d’un récepteur Bluetooth 5.0 et d’un port audio hôte USB-A dédié pour la connexion à des transmetteurs audio sans fil, ainsi qu’à des haut-parleurs, des casques et des microphones USB externes. Avec un ensemble de commandes conçu pour une expérience utilisateur intuitive, les boutons et interrupteurs en façade de la Sound Blaster X5 sont faciles d’accès pour un confort d’utilisation maximal.

Creative Sound Blaster X5, 299,99 €, disponible sur la boutique en ligne de Creative.