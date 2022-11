Creative Pebble Pro : L’élégance au service du son

Creative Technology annonc la sortie des enceintes Creative Pebble Pro, dernier ajout à sa gamme de haut-parleurs pour PC, Pebble, combinant qualité audio, élégance minimaliste et une touche subtile d’éclairage RGB pour égayer n’importe quel bureau.

Ces nouveaux systèmes de haut-parleurs USB 2.0 proposent de nouvelles améliorations mises en évidence par leur performance audio. Avec des pilotes pleine gamme remaniés et des amplificateurs numériques avec traitement audio intégrés, en lieu et place des analogiques utilisés sur les modèles précédents, les Pebble Pro proposent un son plus fort et plus clair sur toute la plage de volume, et jusqu’à 3,5 fois plus de basses que sur la précédente génération, les Pebble V3.

Deux des technologies audio exclusives de Creative accentuant la qualité du son : BassFlex offre une réponse basse fréquence étendue et des basses plus profondes à tous les niveaux de volume, sans besoin d’utiliser un subwoofer. Clear Dialog améliore les voix pour les rendre plus naturelles et compréhensibles ; ceci est particulièrement utile lorsque vous regardez des films sur votre PC.

Malgré leur petite taille, la puissance de sortie acoustique des Pebble Pro peut atteindre un pic de 30W RMS, et 60W en crête lorsqu’ils sont connectés à un adaptateur PD 30W*, libérant ainsi leur plein potentiel.

Le design des Pebble Pro est sublimé par une nouvelle fonction d’éclairage RGB, intégrée avec goût au bas de chaque enceinte. Les utilisateurs peuvent facilement faire leur choix parmi un large spectre de couleurs via le bouton de volume et ainsi définir l’ambiance de la journée en illuminant leur bureau grâce à 3 effets d’éclairage (Cycle, Pulsate ou Solo).

Creative Pebble Pro, 79,99 €