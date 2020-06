Crash Bandicoot 4: It’s About Time débarque en octobre prochain

Activision Blizzard et le développeur Toys for Bob offrent aux fans une suite à la trilogie originale avec Crash Bandicoot 4 : It’s About Time.

Les marsupiaux adorablement fantasques sont de retour, donnant une nouvelle tournure à leurs aventures, plus bondissant que jamais dans des conflits aux proportions cosmiques. Ils iront à la rencontre de nouveaux mondes toujours plus vastes, d’alliés inattendus, de boss plus grands que nature, de nouveaux et de puissants Masques Quantiques qui devront être réunis pour rétablir l’ordre dans le multivers. Crash Bandicoot 4: It’s About Time sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One et Xbox One X le 2 octobre 2020. Les précommandes sont disponibles dès maintenant.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time n’est pas un jeu remasterisé, mais la première création originale de la franchise Crash en plus de 10 ans. Pour célébrer cela, Toys for Bob offre aux fans un Crash revisité visuellement à la fois fidèle à l’esprit loufoque de la franchise tout en lui insufflant une nouvelle personnalité et un charme unique. Reprenant le fil depuis la fin de Crash Bandicoot 3: Warped, Crash Bandicoot 4: It’s About Timecommence après que Neo Cortex, le Dr N. Tropy et Uka Uka aient été bloqués pour la dernière fois sur une planète lointaine. Après des décennies de tentatives infructueuses, le trio réussit enfin à s’échapper, créant un trou béant dans le continuum espace-temps. Tout ce qui les sépare maintenant d’une domination totale sur le multivers sont nos deux marsupiaux de N. Sanity Island.

Tout au long de cette aventure, les joueurs découvriront quatre Masques Quantiques, les gardiens de l’espace et du temps, qui leur donneront la possibilité de rompre les règles de la réalité et d’obtenir des techniques avancés pour surmonter des obstacles périlleux. Aujourd’hui, nous dévoilons le Masque du Temps, qui ralentit tout, et le Masque de la Gravité, permettant aux bandicoots de défier les lois de la gravité. Les fans découvriront une évolution du Crash qu’ils connaissent et aiment, avec de nouvelles mécaniques de jeu avancées comme courir sur les murs, grinder sur des rails et se balancer de corde en corde. Ils pourront jouer Crash ou Coco au cours de leur voyage pour sauver le multivers, et de nouveaux personnages jouables, à commencer par le diabolique Neo Cortex, émergeront également pour offrir une perspective alternative sur la quête de nos héros bandicoots pour vaincre leurs infâmes ennemis.

“Nos équipes ont créés deux superbes expériences Crash Bandicoot remasterisées et la passion de la communauté pour la série continue d’être incroyable. Il est maintenant temps de tourner la page et d’offrir aux joueurs quelque chose de complètement nouveau”, a déclaré Rob Kostich, Président d’Activision. “Les fans fidèles attendent patiemment de voir le voyage se poursuivre pour leur marsupial préféré, et nous offrons aux joueurs la toute nouvelle aventure qu’ils méritent avec Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time sera disponible le 2 octobre prochain sur sur PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One et Xbox One X. www.crashbandicoot.com