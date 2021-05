Cowboy 4, le style électrique

Avec chaque nouvelle génération de ses vélos électriques, Cowboy propose des engins plus élégants, plus puissants et au design plus raffiné. Voici non pas une, mais deux versions du Cowboy 4 : le C4 et le C4 ST, avec un cadre bas. Avec une esthétique minimaliste, il n’y a pas ici de boutons ou d’engrenages pour vous distraire, mais 50% de couple en plus qu’avant pour vous propulser en douceur là où vous souhaitez aller, lorsque les choses deviennent un peu trop difficiles.

Avec une autonomie de 70 km, la batterie amovible de 2,4 kg vise à passer des jours sans avoir besoin d’une charge, en fonction de votre utilisation. Le C4 propose également un support de fixation Quad Lock pour maintenir votre téléphone pendant qu’il se recharge sans fil.

Bonne pioche L’application Cowboy a également été mise à jour, avec des améliorations apportées aux cartes, aux prévisions météorologiques, à l’autonomie prédictive de la batterie, ainsi qu’aux lectures de la pollution atmosphérique. Ce Cowboy 4 (2490 €) est disponible en précommande en noir, kaki et sable, et est livré avec des garde-boue pré-montés et des lumières intégrées.

https://fr.cowboy.com/