Cowabunga ! Mettez votre Pixel à l’heure des Tortues Ninja

Dbrand a du succès auprès des fans de technologie, notamment du fait de ses skins. Bienvenue en 1993… Les derniers skins de dbrand peuvent faire ressembler votre smartphone à Leonardo, Raphael, Michelangelo et Donatello – les Teenage Mutant Ninja Turtles. Dans une équipe de lutte contre le crime que nous n’aurions jamais cru voir, vous pouvez habiller votre appareil pour qu’il ressemble à votre héros préféré en demi-coque.

La couleur verte caractéristique de la tortue occupant la majorité de la peau, il y a de la place en haut pour le bandeau coloré de chaque tortue. Reprenant la barre de caméra sur les appareils Pixel, elle s’enroule autour de l’arrière de l’appareil. La caméra apparaît comme une paire d’yeux de tortue. Les peaux de dbrand sont super fines avec un superbe motif texturé. À première vue, ces skins seront quelque part entre le brillant et le mat, fabriqués à partir de vinyle.

La nouvelle gamme de skins n’est disponible que pour le nouveau Pixel 6a de Google. Ce téléphone de milieu de gamme est le dernier né de Google et a obtenu un admirable 5 sur 5 dans nos tests. Étant donné que dbrand a lancé une gamme similaire de skins l’année dernière pour les appareils Pixel phares, il est peu probable que vous puissiez adapter l’un de vos autres appareils. Nous sommes juste heureux que ces skins soient sortis des égouts.

Cette nouvelle peau sur votre appareil offrira une certaine protection contre les rayures et les dommages légers. Et avec ces Teenage Mutant Ninja Pixels de dbrand, votre téléphone aura aussi fière allure. Vous pouvez vous diriger directement vers dbrand pour pré-commander un (ou tous) de ces skins. Ils seront expédiés fin juillet, date à laquelle le Pixel 6a commencera également à être expédié. Le skin coûte 24,95 $.

https://dbrand.com/shop/google-pixel-6a-skins/details?design=tmnp