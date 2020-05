Courir sans croiser personne ? C’est possible avec la Suunto 7

Depuis lundi, chacun se remet à la course au delà du kilomètre et aux sorties longues, pour fêter la fin du confinement.

Limiter les rencontres reste tout l’enjeu pour limiter la propagation du virus. Mais comment faire pour ne croiser personne ? C’est possible avec l’application Suunto qui indique les lieux les plus fréquentés par les sportifs. Grâce à la carte de chaleur, on peut sélectionner le sport et découvrir en un clin d’oeil les parcours les plus empruntés. Il suffit ensuite d’utiliser cette carte de chaleur « à l’envers » et de choisir pour une fois les moins utilisés. Encore mieux, avec la montre connectée Suunto 7, la carte de chaleur est visible directement sur la montre et s’actualise en temps réel pendant l’activité sportive et suivant la position.