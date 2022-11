Coupe du monde 2022 : Déjà une double victoire pour les Bleus

En plus d’avoir enchaîné les victoires sur le terrain au Qatar, l’équipe de France bat déjà des records d’audience, à la télévision comme dans les bars.

Cela fait quatre ans que les supporters attendaient cela. Loin des polémiques et des critiques sur l’attribution de cette coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar, ils ne rêvaient au fond que d’une chose : voir les Bleus, champions du monde en titre, défendre leur étoile et tenter d’en conquérir une troisième.

Les supporters, fidèles au rendez-vous

Sur le terrain, ils n’auront pas traîné : il aura suffi de deux victoires en deux matches pour prendre la route des huitièmes de finale, entre un Mbappé littéralement innarrêtable et un Giroud désormais en route pour le record de buts sous le maillot des Bleus.

Dès le premier match, les supporters étaient là, fidèles au rendez-vous : sur TF1, en clair, le match France-Australie (4-1) aura réalisé une audience quasi historique, la meilleure de l’année, avec 12,5 millions de téléspectateurs. Soit 48,1% de parts d’audience, selon Médiamétrie.

Des bars pleins dès les premiers matches

La seconde victoire de l’équipe de France face au Danemark aura été suivi par près de 11,59 millions de Français le samedi 26 novembre, toujours sur TF1. Soit deuxième meilleure audience de l’année, derrière le match précédent. Avec un pic à 14,6 millions de téléspectateurs, le match aura concentré 62,8% de part de marché. En plus, cette année, l’institut Médiamétrie prend également en compte les personnes hors domicile (bars, restaurants, hôtels…) dans le calcul de l’audience de la Coupe du monde.

Car les bars sont eux aussi pleins pour ce début de coupe du monde de football 2022 de la FIFA au Qatar. Impossible de ne pas regarder, de rater un tel évènément, de bouder les matches quand on a le cœur qui vibre pour les Bleus. Aux antipodes des stades climatisés de Doha, les supporters de l’équipe de France sont fidèles au poste. Après tout, quand on aime le football, faut-il obligatoirement être d’accord avec tout ce qui se dit et se fait, sur le terrain comme dans les tribunes ? Et les fans des Bleus comptent bien rester fidèles au poste le plus longtemps possible, au fil des exploits et des victoires des Bleus, une fois le piège des phases de poule évité par les champions du monde en titre. Jusqu’à soulever la coupe de nouveau ? Qui sait ?