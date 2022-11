Coupe du monde 2022 au Qatar : les Bleus peuvent-ils garder leur titre ?

Malgré la vague de blessures et de forfaits qui a touché l’équipe de France, quelles sont ses chances de remporter une troisième étoile ?

Cela aura été le coup de massue de trop, à la veille du début de la compétition : Karim Benzéma, l’un des meilleurs joueurs du monde et nouveau Ballon d’Or, devait renoncer à participer au mondial de football au Qatar. Il aura suffi d’une déchirure du quadriceps de la cuisse gauche en cette fin de saison, coupe du monde hivernale oblige.

Entre saison démentielle et choc thermique

Les esprits, les corps et les muscles des joueurs sont fatigués, et chez les Bleus comme chez leurs adversaires, les forfaits sur blessure ne manquent pas. Raphaël Varane est de retour sur le terrain, mais nombreux sont ceux qui ont dû renoncer à défendre leur titre chez les Bleus. Blessure au tendon d’Achille pour Presnel Kimpembe, au genou pour Christopher Nkunku, à la cuisse pour N’Golo Kanté, au ménisque pour Paul Pogba, au mollet pour le gardien remplaçant de la France, Mike Maignan… A cette déjà longue liste s’ajoute désormais Lucas Hernandez, blessé lors du premier match et forfait pour le reste de la compétition.

Il faut dire que la Coupe du monde de football se joue habituellement de mi-juin à mi-juillet, au moment où les joueurs sont au meilleur de leur forme. Résultat : un calendrier démentiel pour la saison, depuis sa reprise en août 2021, entre championnat national et coupes nationales et européennes. A la fatigue s’ajoute le choc thermique pas si évident à encaisser pour les sportifs. En effet, l’adaptation physiologique à des températures brusquement élevées est tout sauf immédiate.

Une qualification rapide et rassurante

Les Bleus ne sont bien sûr pas les seuls à avoir subi cette vague de blessures. L’une des stars du Bayern de Munich et de la sélection sénégalaise, Sadio Mané, a dû renoncer à participer à la Coupe du Monde du fait d’une blessure au tendon. De son côté, le joueur du PSG et de la Seleçao Neymar Jr est déjà sorti sur blessure. Verdict : une solide entorse de la cheville droite et quelques jours de repos. Mais le footballeur brésilien compte bien revenir sur le terrain pour les huitièmes de finale.

Heureusement, la rapide qualification des Bleus pour la suite de la compétition rassure les fans des Bleus. Quand des équipes de premier plan comme l’Argentine et l’Allemagne ont souffert, le ciel est bleu pour l’équipe de France. Il faut dire qu’elle peut compter sur le talent hors norme de Mbappé, l’efficacité et l’expérience de Giroud ou Griezmann, impressionnant face au Danemark. Sans oublier la présence et la pression constante de Dembélé, Pavard, Hernandez ou Varanne. Oui, malgré les absents, l’équipe de France a de quoi croire à une troisième étoile au Qatar !