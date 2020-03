Coturn CT-01, la platine vinyle portable

La musique portable est rapidement devenue la norme : le Walkman nous a libérés d’une encombrante panoplie hi-fi. Le Discman a fait monter les enchères avant que les iPod et le streaming ne valent la peine. Fan de vinyle ? Dur. Jusqu’à présent, c’est parce que le Coturn CT-01 (299 €) n’existait pas. Avec son format de poche de 345 mm × 130 mm × 35 mm, ce tourne-disque peut se ranger dans un sac à dos. Et ce n’est pas de la triche – le CT-01 est fabriqué à partir de matériaux haut de gamme et a un design élégant. Appuyez sur le bras de lecture et il s’élève lentement du corps lorsque l’appareil se réveille; la saisie tactile vous permet de sélectionner la vitesse à laquelle vous souhaitez jouer. Vous tenez jusqu’à 16 heures sur une seule charge, connecté à une enceinte Bluetooth. Oh, et il y a même une prise casque (prenez ça, les smartphones modernes !). Astucieusement positionnée à l’arrière de l’appareil, donc votre câble n’interfèrera avec rien pendant que vous vous balancez.