Coros Vertix 2, l’aventure au poignet

Lorsque vous êtes en pleine aventure, la dernière chose que vous voulez est que la batterie de votre montre soit à plat. Mettez une Coros Vertix 2 (599 €) à votre poignet, et son nouveau chipset GPS à double fréquence et sa durée de vie de 60 jours devraient rendre un tel scénario pratiquement impossible.

Ce GPS peut utiliser simultanément les cinq principaux systèmes satellites mondiaux pour obtenir une meilleure compréhension plus précise de l’endroit exact où vous vous trouvez sur la planète Terre, et bien que cela influe la durée de vie de la batterie, son autonomie sera toujours de 50 heures. Il existe également trois modes de cartographie hors ligne – paysage, topographique et hybride – avec un écran LCD 1,4 pouces, 280×280 toujours allumé pour les visualiser, 32 Go de stockage et le moniteur de fréquence cardiaque très important. Son boîtier résistant à l’eau est disponible en deux couleurs – Obsidian et Lava. Cette montre qui est prête pour toutes les aventures.