Contrôlez vos éclairages connectées avec Innr Zigbee

Innr, le spécialiste néerlandais des éclairages connectés, présente sa nouvelle passerelle Zigbee (ou bridge en anglais). Véritable cerveau de votre installation connectée, il pilote jusqu’à 30 éclairages intelligents, boutons ou détecteurs. L’ensemble de vos équipements regroupés à travers le bridge Zigbee pourront être entièrement contrôlés et configurés depuis l’application Innr pour créer un environnement intelligent sur mesure.

Basé sur le protocole Zigbee, conçu pour harmoniser la compatibilité entre les marques, la nouvelle passerelle Innr offre une solution simple pour connecter tous vos éclairages. De nombreux écosystèmes existants comme le très plébiscité Philips Hue mais aussi Amazon Echo ou Samsung Smarthings utilisent déjà ce standard. Avec l’arrivée de sa passerelle, Innr vous permet désormais de constituer votre environnement connecté avec les équipements de la marque néerlandaise mais également d’intégrer aisément ceux des autres fabricants utilisant le même format.

Rapide, fiable et sécurisé

La nouvelle passerelle Innr déploie un réseau maillé Zigbee à travers les différents équipements dont vous disposez. En créant un réseau indépendant pour vos éclairages et accessoires connectés, cette solution apporte confort et sécurité. En effet, votre réseau WiFi standard n’est ainsi pas surchargé par la présence des équipements Innr et ceux-ci ne constituent pas un point d’accès pour les intrus. L’utilisation d’un bridge Zigbee est également l’assurance que tous vos éclairages et accessoires connectés continuent de fonctionner même lorsque votre connexion internet n’est pas opérationnelle.

La technologie de réseau maillé garantit que tous vos équipements bénéficieront d’une connexion performante où qu’ils soient dans la maison ou le jardin. Une seule passerelle supporte alors jusqu’à 30 éclairages de tout type quels que soient leurs emplacements. Et si vous dépassez ce chiffre, ajoutez simplement un bridge supplémentaire sans crainte, il est automatiquement reconnu et l’ensemble des équipements peuvent être gérés depuis la même interface. L’application dédiée vous permet de contrôler tous vos éclairages séparément, par groupe de zones ou même de créer des routines. Configurez le moindre détail, de la couleur à l’intensité en passant par les automatismes. Si vous avez commencé par la gamme WiFi d’Innr, pas d’inquiétude ! L’application Innr supporte simultanément les éléments WiFi et Zigbee via la nouvelle passerelle.

Un contrôle complet

En plus de l’application, vous pouvez facilement intégrer à votre écosystème des boutons (disponible prochainement cette année) pour un contrôle plus direct et simple d’accès. Des détecteurs de présence ou d’ouverture/fermeture (disponible prochainement cette année) sont également disponibles afin de paramétrer l’allumage d’une lumière à l’entrée d’un garage, dans un hall ou même d’une buanderie. La nouvelle passerelle Zigbee d’Innr est compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa, Google Assistant et Siri Shortcuts. Allumez, éteignez ou changez d’ambiance d’un simple mot clé même si vous avez les mains occupées. Avec les routines Alexa, allez encore plus loin en configurant par exemple un réveil confortable avec votre musique préférée, une faible intensité lumineuse et la mise en marche de la cafetière déclenchés par la simple phrase “Alexa, bonjour !”.

Innr Pont ZigBee BG 220, 39,99 €