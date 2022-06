CONSTRUCT : 10061 lance Timberland dans le metaverse

Initié en 2018 chez Timberland, le laboratoire d’innovation CONSTRUCT : 10061 réunit chaque année l’avant-garde des créateurs de chaussures du monde entier pour repenser et repousser les limites de la botterie.

Cet été, le programme fait son arrivée dans le métavers par la grande porte grâce à une expérience immersive dans Fortnite en partenariat avec Unreal Engine (Epic Games) et CONCEPTKICKS. La marque y dévoile une invitation au voyage dans l’univers du design, de la création et de l’innovation aux joueurs du monde entier dans une nouvelle dimension créative à la croisée des mondes physique et virtuel.

Les designers de l’équipe Advanced Concepts & Energy de Timberland, de CONCEPTKICKS et de CONSTRUCT : 10061 se sont associés au studio de création BeyondCreative. Le résultat ? La création de 4 Metaboots, dont une réplique de l’emblématique 6-Inch Yellow boots, ainsi que 3 boots originales inédites inspirées des macro-écosystèmes extérieurs.

Le Timberland Parkour Trails est une expérience de jeu immersive sur l’île de Fortnite aux couleurs de la marque, composée tour à tour de biomes arctiques, désertiques et forestiers. Les joueurs relèvent des défis et obstacles dans chacun de ces biomes, accédant ainsi à des effets spéciaux lorsqu’ils atteignent les Metaboots ou ramènent des échantillons au laboratoire (MAP CODE: 4313-0063-0736).

Les Metaboots ont été recréées le plus fidèlement en réalité augmentée grâce à Sketchfab. Ces Forest Metaboots apparaissent sur des arrière-plans modélisés d’après le biome forestier et sont construites à l’aide de Quixel Megascans d’Unreal Engine. 8 prototypes de boots en réalité augmentée imaginés lors d’un récent atelier IRL ont été scannés et placés sur des arrière-plans inspirés du biome grâce à Twinmotion et Quixel Megascans, alimentés par Unreal Engine. Ils sont également accessibles en AR via Sketchfab.