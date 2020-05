Connexion Internet :  la France est-elle la plus rapide ?

D’une vidéoconférence le matin, au streaming 4K le soir devant sa TV ou sa tablette, en passant par des centaines de courriels tout au long de la journée et des échanges sur les réseaux sociaux, notre vie quotidienne sollicite fortement notre connexion. Bien évidemment, plus la connexion Internet est rapide et stable, plus notre quotidien en ligne est facilité. A l’occasion de la « Journée Européenne », Devolo a examiné la vitesse de connexion Internet partout dans le monde, et en France.

Les plus rapides sont…

Dans quels pays les connexions Internet sont-elles les plus performantes ? Selon le classement des vitesses établi par Ookla, le site Speedtest.net qui a enregistré les vitesses de connexion dans le monde entier, donne la 1eree place à Singapour (position en mars 2020). La vitesse moyenne en téléchargement est de 197.26 Mbps et de 208.26 en upload. Dans pratiquement aucun autre pays, les deux valeurs ne sont aussi proches l’une de l’autre. Hong Kong est loin derrière en deuxième position avec une vitesse de 168,99 Mbps.

Et en France ?

Le premier pays membre de l’UE sur la liste est la Roumanie, avec 151,55 Mbps en téléchargement et 112,63 Mbps en upload. Les autres pays européens représentés dans le top 10 sont Monaco en 6e position, la France, en 7e position et la Suède, en 9e position, puis le Danemark qui clôture ce top 10.

Selon un rapport de l’OCDE (Organisation pour la coopération et le développement économique) concernant l’expansion mondiale de la fibre de verre, déjà 19.78% des lignes bénéficient de la fibre de verre, ce qui est bien plus qu’en 2017, avec seulement 9.5 %. La France tire donc les bénéfices d’une politique de développement du réseau fibré. Selon l’OCDE, les leaders européens sont la Lituanie et la Suède avec respectivement 74,61% et 68,95% de fibre de verre dans leurs réseaux Internet. On notera enfin que malgré un classement de la France en milieu de tableau, le niveau de performances des connexions Internet est excellent et positionne la France en 7e place mondiale.

Exploiter le plein potentiel de votre connexion Internet

Même si nous bénéficions en France d’une vitesse de connexion Internet des plus rapide au monde, il convient d’en tirer le plein potentiel. Dans de nombreux foyers, si les routeurs doivent fournir un signal Wi-Fi pour couvrir l’intégralité du logement, ces derniers atteignent rapidement leurs limites. Il en résulte des coupures des interruptions, des baisses de débits, voir des coupures plus longues.

Pour régler ce problème, Devolo, leader et pionnier dans le domaine du CPL, propose des solutions pour atteindre le plein débit de connexion fibrée, jusqu'à 2 400 Mbps, dans toute la maison.