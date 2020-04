Confinement – Yamaha MusicCast 20 : chez soi en musique…

Qui dit plus de temps à la maison, signifie aussi plus de temps pour s’adonner à ses loisirs préférés seul ou en famille. Une récente étude de GFK montre que le temps passé devant les écrans (+ 53 %) ou écouter de la musique ( + 27 %) pendant son temps libre a augmenté depuis mi-mars 2020.

L’enceinte sans fil MusicCast 20 peut être utilisée en tant que système audio autonome, ou avec des composants MusicCast existants pour s’utiliser en multiroom. Deux enceintes MusicCast 20 peuvent être couplées en mode stéréo. Elle dispose d’un bouton réveil et de trois mémoires pour enregistrer ses utilisations préférées. Elle est compatible avec le système MusicCast de Yamaha et peut être reliée à d’autres appareils Yamaha MusicCast tels qu’une barre de son un amplificateur AV, voire même de se connecter en DNLA pour accéder à la musique stockée dans un PC ou un lecteur réseau. Elle se pilote directement via l’application mobile MusicCast, gratuite et accessible à tous.

Dotée de la dernière technologie Bluetooth en émission, elle offre la possibilité d’utiliser un casque sans fil pour profiter d’une session d’écoute personnalisée ou encore de se connecter à une enceinte sans fil dans une pièce adjacente. Par ailleurs, elle assure l’accès rapide au contenu audio d’un Smartphone ou tablette via Bluetooth ou AirPlay 2 ainsi qu’aux principaux services de streaming audio (dont Qobuz et Deezer) ou YouTube. Elle est également compatible Amazon Music et au contrôle vocal Alexa.

L’application MusicCast transforme le Smartphone ou la tablette en une véritable télécommande tactile. Elle délivre une superbe qualité audio grâce à la technologie DSP Yamaha qui révèle des aigus et des basses riches et profondes. Elle est munie de deux haut-parleurs avec un tweeter de 3 cm et un boomer de 9 cm. Des radiateurs passifs sur les côtés droit et gauche assurent un son grave et dynamique. Elle présente des boutons de type tactile avec mémoires, pour une ergonomie simplifiée. Elle est recouverte d’une grille qui repousse la poussière. Coloris disponible noir ou blanc.

Yamaha MusicCast 20, 229 €