Confinement – Fender vous propose trois mois gratuits à son app Fender Play

Vous allez vous prendre pour un Slash confiné… Il n’y a pas que Netflix et Amazon Prime dans la vie ! Et si c’était le bon moment pour apprendre quelque chose de neuf ?

Fender est de cet avis. Et en ce moment, la mythique marque de guitares offre aux nouveaux utilisateurs un abonnement gratuit de trois mois à sa plate-forme d’apprentissage exclusivement en ligne, Fender Play.



Cette application vous apprend à jouer de la guitare, de la basse et du ukulélé grâce à des vidéos soigneusement produites et guidées par un instructeur. Vous devrez apporter votre propre guitare pour les leçons, mais la plate-forme propose du contenu pour tout le monde, des débutants aux musiciens ayant juste besoin de se dérouiller un peu. Une fois choisi votre genre préféré, Fender Play vous créera un parcours d’apprentissage personnalisé et guidant, et suivra vos progrès en cours de route.Vous voudrez probablement prolonger au-delà de trois mois si vous voulez vraiment devenir le prochain Clapton, mais c’est déjà une excellente façon de commencer.

Pour obtenir l’application, allez sur FenderPlay.com ou téléchargez-la sur l’App Store ou Google Play. Saisissez votre e-mail et vous recevrez un code pour utiliser votre abonnement. Assurez-vous de vérifier les paramètres de votre navigateur. Vous devrez peut-être désactiver temporairement les bloqueurs de publicités pour voir le code.