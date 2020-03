Confinement : #DontStopTheMusic avec Sennheiser

Sennheiser lance une série de concerts exclusifs en streaming sur Instagram : Lancement aujourd’hui à 15 heures avec Mousse T.

De nombreux artistes ont récemment annulé ou reporté leurs tournées. Dans de nombreux pays du monde, la vie telle que nous la connaissons tourne au ralenti – et pourtant, aujourd’hui plus que jamais, la musique ne doit pas s’arrêter ! C’est pourquoi Sennheiser lance officiellement une série de concerts exclusifs en streaming sur le compte Instagram de la société, qui seront diffusés via IGTV (Instagram TV). Le célèbre DJ et producteur Mousse T. donne le coup d’envoi de la série aujourd’hui à 15 heures.

D’autres dates seront bientôt annoncées sur http://www.sennheiser.com/anniversary. Au-delà de l’annonce des dates, le site web contient de nombreux vidéoclips avec des enregistrements immersifs de clubs de jazz, des sets électro ainsi que des enregistrements en direct de studios d’enregistrement. Il vous suffit de mettre vos écouteurs ou de monter le volume des haut-parleurs pour vous plonger dans la musique..