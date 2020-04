Confinement : Apple offre un accès gratuit à des créations originales Apple TV+

À partir de vendredi 10 avril à 23h00 (heure de France), et pour une durée limitée, il sera possible d’avoir accès gratuitement à des créations originales sur le service Apple TV+, depuis l’application Apple TV. Pour vous connecter, c’est ici : https://www.apple.com/fr/apple-tv-app/

L’application Apple TV est disponible sur iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac et certains téléviseurs connectés Samsung et LG, ainsi que les appareils Amazon Fire TV et Roku.

Créations originales Apple disponibles gratuitement sur Apple TV+ :

• Séries : Little America, Servant, For All Mankind, Dickinson

• Film : The Elephant Mother

• Séries pour enfants : Snoopy dans l’espace, Helpsters, Le secret de la plume

The Elephant Mother

A la fois un magnifique film documentaire et une ode à une espèce en voie de disparition, The Elephant Mother suit une matriarche majestueuse et son troupeau dans leur migration où se mêlent lutte pour la survie, perte et retour aux sources.

Little America

“Little America” raconte des tranches de vie d’immigrés aux États-Unis avec des histoires drôles, romantiques, sincères et surprenantes. Par Lee Eisenberg et les producteurs exécutifs Kumail Nanjiani, Emily V. Gordon et Alan Yang.

Servant

Un thriller psychologique réalisé par M. Night Shyamalan qui suit un couple de Philadelphie en deuil après une tragédie indicible ayant mis leur mariage à rude épreuve et soumis leur foyer à une force mystérieuse.

For All Mankind

«For All Mankind» est une uchronie captivante qui met en scène un monde ambitieux où les astronautes, les ingénieurs et leurs familles de la NASA se retrouvent au centre d’événements extraordinaires vus à travers le prisme d’une chronologie alternative de l’histoire – un monde dans lequel l’URSS bat les États-Unis dans la conquête de la lune.

Dickinson

Une comédie en plusieurs épisodes d’une demi-heure, qui explorent de manière audacieuse les contraintes de la société, du genre et de la famille du point de vue de la jeune poétesse rebelle Emily Dickinson.

Helpsters

Une nouvelle série par les créateurs de «Sesame Street». Rejoignez Cody et les Helpsters – une équipe de monstres dynamiques qui aiment résoudre des problèmes. Qu’il s’agisse de planifier une fête, d’escalader une montagne ou de maîtriser un tour de magie, les Helpsters peuvent tout comprendre, car tout commence par un plan.

Le secret de la plume

Une réinvention de la série 1992 de Sesame Workshops. Quatre jeunes, réunis par un mystérieux fantôme hantant une librairie de quartier, doivent ensemble libérer des personnages de littérature.

Snoopy dans l’espace

Décollez avec Snoopy dans une série de 12 courts métrages d’animation mettant en vedette Charlie Brown et le gang bien-aimé des Peanuts. Snoopy réalise ses rêves et se lance dans sa prochaine grande aventure: devenir astronaute de la NASA. Rejoint par Charlie Brown et le reste du gang des Peanuts, Snoopy prend le commandement de la Station spatiale internationale et explore la lune et au-delà.