Confiné ? Découvrez la formule « Évasion île déserte » d’Animal Crossing

Vous êtes confiné ? Vous allez enfin pouvoir vous évader sur une île déserte – quand vous voulez, où que vous soyez. Dans Animal Crossing: New Horizons, disponible dès maintenant sur Nintendo Switch, les joueurs emménagent sur une île déserte où ils peuvent créer eux-mêmes un véritable paradis en explorant, en bâtissant et en personnalisant leur vie insulaire !

La bande-annonce Animal Crossing: New Horizons – Votre île, votre vie ! (Nintendo Switch) présente le début d’une nouvelle vie sur l’île ainsi que diverses activités comme l’installation d’une tente, la fabrication d’outils, la personnalisation, l’exploration et les rencontres avec de nouveaux et d’anciens résidents animaux.

Dès la sortie du jeu, des mises à jour gratuites seront régulièrement effectuées afin de proposer des contenus saisonniers dont les joueurs pourront profiter. La première mise à jour, déjà disponible, ajoute la “fête des œufs” en avril. La mise à jour logicielle intègre également la possibilité d’utiliser les fonctionnalités en ligne* du jeu pour les abonnés au service Nintendo Switch Online.

Sur votre île paradisiaque, vous allez pouvoir rencontrer d’adorables animaux, dotés de personnalités uniques et qui mènent tous leur propre vie. Des personnages bien connus comme Tom Nook ou Méli et Mélo vous proposeront leurs services et vous aideront avec joie à développer votre communauté. Du mobilier aux accessoires en passant par l’amélioration de votre habitat et sa décoration d’intérieur, il sera même possible de concevoir et personnaliser certains éléments.

Les joueurs d’Animal Crossing: Pocket Camp qui se connectent au jeu avec leur compte Nintendo bénéficieront d’une offre spéciale dans Animal Crossing: Pocket Camp. Ils recevront également un code de téléchargement qui pourra être utilisé au Nook Stop, dans les services aux résidents d’Animal Crossing: New Horizons, pour commander des objets spéciaux.

Dans Animal Crossing: New Horizons, jusqu’à huit personnes peuvent habiter sur la même île. En mode Jeu en groupe, les résidents peuvent inviter jusqu’à trois autres joueurs à explorer l’île en même temps.

En mode local sans fil ou en ligne, jusqu’à huit joueurs peuvent jouer simultanément sur la même île.

