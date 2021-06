Comment écouter l’Audio Spatial Dolby Atmos sur Apple Music

Adieu Tidal ? Les chansons sur Apple Music peuvent désormais être écoutées en Audio Spatial avec prise en charge de Dolby Atmos, et ce sans frais supplémentaires.

C’est un coup dur pour les concurrents en streaming comme Spotify et Tidal, avec la mise à niveau audio d’un catalogue de 75 millions de chansons en audio Lossless disponible pour les abonnés Apple Music.

Les pistes Dolby Atmos sur Apple Music sont lues par défaut dans iOS 14.6 sur tous les écouteurs Apple AirPod et Beats avec une puce H1 ou W1, ainsi que sur les haut-parleurs intégrés sur les derniers iPhones, iPads et Mac.

Apple dit ajouter de nouvelles pistes Dolby Atmos au fur et à mesure et organiser des listes de lecture Dolby Atmos dédiées pour aider à découvrir de nouveaux morceaux dans ce format. Les albums porteront également un badge pour faciliter leur identification.

La nouvelle survient après qu’Amazon Music HD ait annoncé cesser également de facturer des frais supplémentaires pour la musique Lossless.

Qu’est-ce que l’Audio Spatial ?

Le son Audio Spatial avec prise en charge de Dolby Atmos crée un son immersif et multidimensionnel , avec une clarté qui vient de tout autour et au-dessus de l’auditeur.

Les morceaux proviennent de certains des plus grands artistes et musiques du monde dans tous les genres. Les albums disponibles en Audio Spatial auront un badge sur la page de détail pour les rendre facilement discernables.

Apple Music propose également un ensemble de listes de lecture Spatial Audio, du rock au hip-hop en passant par le jazz, le classique, le latin et la pop, spécialement remixées ou remasterisées pour le format.

Toujours pas convaincu ? Il y a un guide audio sur l’Audio Spatial à lire en cliquant ici, https://music.apple.com/us/playlist/introducing-spatial-audio/pl.af1ad34ef38543dd8bcdfc11356bd00e avec une introduction de Zane Lowe d’Apple Music, ainsi que des exemples de pistes de Marvin Gaye et The Weeknd.

Comment écouter ?

Pour écouter les pistes Audio Spatial et Dolby Atmos, accédez aux paramètres dans Musique et sous Audio, vous avez la possibilité de définir Dolby Atmos sur « Automatique », « Toujours activé » ou “Désactivé”. De même, pour commencer à écouter de l’Audio Lossless Audio, les utilisateurs doivent accéder aux paramètres dans Musique, cliquer sur Qualité audio et à partir de là, vous pouvez activer ou désactiver Lossless Audio et sélectionner votre qualité préférée pour « Diffusion de données mobiles », « Diffusion Wi-Fi » et « Téléchargements ».



Le niveau Lossless d’Apple commence en qualité CD 16 bits/44,1 kHz et va jusqu’à 24 bits/48 kHz jouable en natif sur les appareils Apple. La haute résolution sans perte à 24 bits/192 kHz est également disponible tant que vous optez pour l’expérience. Hi-Res L eLossless nécessite également un équipement externe, tel qu’un DAC USB. Apple crée également des outils de création musicale Audio Spatial directement dans Logic Pro. Plus tard cette année, devrait être publiée une mise à jour de Logic Pro afin que tout le monde puisse créer et mixer des chansons dans ce format.