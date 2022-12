Commandes ouvertes pour la nouvelle Jeep Avenger, la première Jeep 100 % électrique

Dès aujourd’hui chez les distributeurs Jeep, il est désormais possible de commander le nouvel Avenger, la première Jeep entièrement électrique qui a été dévoilée en première mondiale au Mondial de l’Automobile de Paris 2022. Le nouveau véhicule a déjà connu une phase de pré-réservation réussie, avec environ 10 000 personnes en Europe faisant des demandes en ligne pour être les premiers à pouvoir commander et conduire la version exclusive 1stEdition. Un résultat gratifiant pour un véhicule qui a franchi toutes les barrières depuis son lancement et uneexpression vraiment authentique de l’attitude d’une marque historiquement habituée à relever tous les défis et à atteindre de nouveaux jalons et records.

Avenger est également disponible via la vente en ligne, nouvelle méthode d’achat numérique simple et intuitive. Le futur client peut facilement personnaliser le véhicule, compléter la commande et arriver rapidement à la page d’achat. Le processus commence à partir du configurateur, avec le véhicule uniquement disponible dans sa version la plus désirable : la Jeep Avenger 1st Edition, une version exclusive, entièrement équipée et 100 % électrique. L’utilisateur peut choisir parmi les options de couleur gratuites – Sun (jaune) avec toit Volcano (noir), Granite (gris) avec toit Volcano ou la version Volcano (noir) – et une offre de lancement exclusive où le client peut choisir entre une participation de 400 € à l’achat et l’installation d’une eProWallbox pour la recharge privée ou un crédit de recharge publique de 400 € via l’application eSolutions Charging qui permet d’accéder à plus de 350 000 points de charge dans l’UE. Par ailleurs, pour les clients des cinq marchés mentionnés ci-dessus, les commandes et les ventes seront également possibles chez les distributeurs.

Toutes les informations sur la nouvelle Jeep Avenger sont à retrouver dès maintenant sur le lien suivant.

La Jeep Avenger 1st Edition combine capacités, style, fonctionnalité et technologie pour satisfaire les besoins de clients modernes qui sont constamment connectés, actifs, aventureux et à la recherche d’un véhicule 100 % électrique avec une taille compacte, des intérieurs spacieux et l’ADN d’une Jeep. Grâce à une autonomie allant jusqu’à 400 km et jusqu’à 550 km en conduite urbaine et à une méthode de recharge simple et rapide, la Jeep Avenger 1st Edition a été conçue pour repousser les limites et devenir une pure expression du « concentré de liberté », intégrant l’électrification et la technologie la plus sophistiquée dans un SUV urbain. Le prix de ce modèle est de 39 500 €, disponible en paiements mensuels de 249 €.