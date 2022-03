ComfoBuds Mini 1More les plus petits écouteurs sans fil ANC au monde ?

Ce sont les petites choses qui comptent le plus…

Les écouteurs sans fil antibruit sont une invention étonnante, mais beaucoup d’entre eux sont plutôt volumineux, en fait. À l’autre extrémité du spectre se trouvent les écouteurs ComfoBuds Mini True Wireless de 1More, que son fabricant affirme être les plus petits écouteurs ANC au monde. Chacun ne pèse pas plus de 3,7 g et à 17 x 13 mm, ils sont plus petits des billes de verre. Il est donc très probable que vous oublierez même que vous les portez.

Les ComfoBuds Mini sont peut-être petits, mais pas leurs fonctionnalités. Vous bénéficiez d’une suppression active du bruit jusqu’à 40 dB. Et si le mode ANC maximum ferme un peu trop le monde extérieur, il existe également une deuxième option, plus douce. Vous bénéficiez également d’un mode de transparence totale et d’un mode spécialisé dans la résistance au bruit du vent.

Les ComfoBuds Mini prennent en charge le logiciel d’algorithme SoundID de Sonarworks, qui crée un profil sonore personnalisé pour le porteur. Par ailleurs, dans l’application 1More Music, vous trouverez 30 sons apaisants pour vous détendre, ainsi qu’un mode de jeu qui réduit les problèmes de décalage et de synchronisation des lèvres lorsque vous regardez des vidéos YouTube. L’autonomie totale de la batterie est de 24 heures et les écouteurs prennent en charge à la fois la charge rapide USB-C et la charge sans fil Qi via le boîtier. Une charge de 10 minutes donne 80 minutes de jus. Ces ComfoBuds Mini ont un indice de résistance à l’eau IPX5. Ils coûtent 99 €.