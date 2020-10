Columbia Sportswear lance Omni Heat Black Dot, une technologie chauffante inédite

Columbia Sportswear dévoile sa nouvelle technologie Omni-Heat Black Dot. Un bouclier cree pour proteger du froid. Il agit comme un aimant thermique, avec ses milliers de points noirs multicouches qui captent et emprisonnent la chaleur solaire pour garder au chaud. Combinée a la doublure thermoréfléchissante Omni-Heat 3D de Columbia, la nouvelle collection de vestes Omni-Heat Black Dot pour hommes et femmes est la solution la plus avancée de Columbia pour lutter contre le froid cet hiver.

Chaque point multicouche est composé d’aluminium et recouvert d’un revêtement noir pour améliorer l’absorption de la chaleur de la lumière solaire directe ou diffuse. Des tests approfondis en laboratoire et sur le terrain montrent que la veste chauffe rapidement et conserve cette chaleur plus longtemps que les vestes qui ne sont pas équipées de cette nouvelle technologie.

“Pour maximiser la rétention de la chaleur, nous avons examine de près des fenêtres a faible émissivité qui reposent sur une fine couche de métal sur le verre”, explique Haskell Beckham, PhD, directeur principal de l’innovation textile chez Columbia. “Nous n’avions jamais vu d’isolant place sur la couche extérieure d’une veste auparavant, et nous avons été très impressionn”s par les performances d’absorption et de r”tention de la chaleur tout au long de nos tests en laboratoire et dans les climats froids du monde entier”.

Pour cette premiere saison, Columbia propose trois styles de vestes Omni-Heat Black Dot a la pointe de la technologie, six modèles dans les collections homme et femme. Combinées a la doublure primee Omni-Heat 3D et a l’isolation haute performance de Columbia, ces vestes Omni-Heat Black Dot représentent le système le plus avance de Columbia pour lutter contre le froid.

Veste Three Forks Black Dot

La veste Three Forks Black Dot combine Omni-Heat Black Dot a l’extérieur qui capte la chaleur, la doublure Omni-Heat 3D a réflexion thermique avancée, et la chaleur améliorée et le confort flexible de l’isolation Omni-Heat. C’est une veste chaude chaleur pour le grand froid au prix de 299,99 €



Veste Veste Dawn Watch Black Dot

La veste Dawn Watch Black Dot est dotee d’un trio de technologies Columbia conçues pour une chaleur ultime, dont Omni-Heat Black Dot, la doublure thermo refléchissante avancée Omni-Heat 3D et l’isolation Omni-Heat. Elle est conçue pour les jours les plus froids, au prix de 399,99 € pour femme et 349,99 € pour homme.