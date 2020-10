Colorful Beacon, la première enceinte Bluetooth de Roberts

Roberts fabrique des radios, de belles radios, et le fait depuis les années 1930. La marque est tellement douée que même la reine les approuve. Alors quand elle donne vie quelque chose de nouveau, c’est un gros problème. Certes, ce serait une affaire plus importante si le Beacon était une tondeuse à gazon autoportée ou une nouvelle interprétation du concept de pantalon plutôt qu’une enceinte Bluetooth, mais cela vaut toujours la peine d’être mentionné. Comme avec tous les équipements Roberts, celui-ci a été conçu avec une bonne dose de style rétro et il existe deux versions, le 320 et le 330. Le 330 propose une autonomie de batterie plus longue, de 15 heures, une charge rapide et vous permet de coupler deux appareils ensemble pour un son stéréo. Vous vous vouez proposer un choix de couleurs différent selon le modèle que vous choisissez, mais n’oubliez pas une chose : ce ne sont pas des radios.